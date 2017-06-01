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Деньги и оружие в Запорожье
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Их изъяли запорожские полицейские во время обыска у тридцатиоднолетнего мужчины дома и в машине. Улов правоохранителей получился внушительный – две гранаты, два ножа, помповое ружье, девять с половиной тысяч гривен, двести долларов, две балаклавы, паспорт гражданина Украины с признаками подделки, а также 88 сувенирных купюр, имитирующих стодолларовые банкноты.
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