Социальная программа областного украинского музыкально-драматического театра им. В.Г.Магара в Запорожье Академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В. Г.Магара завершает свой 88 театральный сезон социальной культурной программой - до 30 июня лучшие спектакли текущего репертуара театра демонстрируют по стоимости билетов 40 гривен. 88 театральный сезон был насыщен разнообразием творческих мероприятий, конкурсов и фестивалей, яркими премьерами, юбилейными датами. На сцене театра состоялся выпуск девяти премьерных спектаклей: комедия "Любовь в стиле барокко" по В.Стельмахом (режиссер В.В.Попов, заслуженный деятель искусств Украины), "Заказываю любовь" Т.Иващенко (режиссер Т.А. .Лещова, главный режиссер театра), "Подруга жизни" Л.Корсунського (режиссер В.В.Магар, заслуженный деятель искусств Украины), "Пеппи Довгопанчоха" (режиссер Т.О.Лещова), "DIVA" сольный концерт артистки вокала театра С.А. Ремжинои (режиссер Т.О.Лещова), "Шерлок в юбке» Р. Тома (режиссер О.С.Варун заслужениий деятель искусств Украины), сказка для детей "Уточка-крячечка" (режиссер О.О.Прокип, артист драмы театра ). Репертуар малой сцены пополнился премьерного спектакля В.Лидського "Запределье" и "Леся. Неоконченная разговор "(режиссер В.В.Попов, заслуженный деятель искусств Украины). Театр принял активное участие в многочисленных областных мероприятиях патриотического направления, в частности к годовщине Независимости Украины состоялась премьера театрализованного модерн-концерта "Давайте объединяться под флагом Свободы" (режиссер В.В. Попов, заслуженный деятель искусств Украины), совместно с областным центром патриотического воспитание проведен областной конкурс творческой молодежи "Наследие". В течение сезона гостями театра стали, переселенцы, военнослужащие - на спектаклях и мероприятиях в театре побывало почти 9,0 тысяч зрителей льготных категорий. В следующем сезоне коллектив театра подарит зрителям новые интересные и захватывающие представления. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30