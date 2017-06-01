Обнаружены нарко плантации в Запорожской области

-Её обнаружили у жителя села Охримовка Акимовского района. Наркофермер обустроил полив для 301 конопли. Также у него изъяли 46 грамм сухой перетертой марихуаны. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

-А в селе Константиновка незаконно выращивали снотворный мак. Полицейские обнаружили 175 кустов. Всё отправлено на экспертизу. Ещё большее количество растения нашли и изъяли у жительницы Бердянского района – 396.