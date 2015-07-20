На острове Седластый в Запорожье отдохнули туристы-любители

Туристические выходные. На моторовской базе отдыха «Меридиан» на острове Седластый состоялся традиционный любительский турслет. Около 20 команд и почти 100 участников из разных уголков Украины приехали на традиционный турслет активной молодежи. «МОТОР СИЧ» каждое лето на базе отдыха «Меридиан» собирает молодых специалистов предприятий из разных городов Украины.

Михаил Калганов, начальник отдела по делам молодежи предприятия «МОТОР СИЧ»: «мероприятие приобрело всеукраинский масштаб, с каждым годом все больше городов подключается, все больше участников, в этом году 18 команд, напряженная работа нам предстоит, нашим судьям глубокоуважаемым, потому что с каждым годом ребята улучшают свои результаты, повышают свое мастерство и в первую очередь здесь они становятся друзьями».

Чтобы войти в команду для туристических соревнований, не обязательно быть профессионалом в этой сфере, говорят участники. Всему научат и подскажут, главное – желание. Туристическая база "Меридиан" предприятия «МОТОР СИЧ» ежегодно с открытой душой встречает активную молодежь и не только, каждый год презентуя что-то новое – строятся новые домики, обновляются спортивные площадки и многое другое. На полосе препятствий ребята на время проходят несколько этапов туристического соревнования – сбор палатки в начале дистанции, прохождение горизонтальной и вертикальной переправы, маятник, перенос пострадавшего и прибытие с ним в исходную точку пути. В полном обмундировании команды должны преодолеть все и не заработать штрафов. Каждый год туристическая база «Меридиан» предприятия «МОТОР СИЧ» принимает всё большее количество желающих проверить свои силы и сноровку в командном соревновании по туризму. Ведь несмотря на итоговое место коллектива в общекомандном зачете, главное – это общение и хорошее настроение, считают сами участники.