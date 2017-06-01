Отправка офицеров запаса на срочную воинскую службу

Не служили – теперь пора. Впервые за все время независимости Украины офицеров запаса, получивших образование на военных кафедрах вузов, начали призывать на срочную воинскую службу. От Запорожской области в армию отправляют 35 младших лейтенантов. На плацу областного сборного военного пункта – артиллеристы, связисты и специалисты по радио-электронной борьбе. Это самые востребованные сейчас в армии специальности. Служить им предстоит 18 месяцев. Первые 3 месяца службы они будут повышать квалификацию и восстанавливать знания в учебных центрах и профильных вузах министерства обороны. В одном строю с парнями есть девушки. Лера училась на юридическом, год проработала по специальности, а потом пришла в военкомат чтобы предложить свои услуги. Там узнала о призыве и решила пойти. Во Львов едет с билетом по специальности механик-техник. В военкомате признают – были и уклонисты от призыва. После переподготовки офицеры отправятся на службу в части, не задействованные в зоне проведения АТО. Во время прохождения срочной службы они будут пользоваться теми же правами и обязанностями, что и офицеры-контрактники. В дальнейшем рассчитывают -  у кого-то из сегодняшнего офицерского призыва вероятно возникнет желание продолжить службу уже на контрактной основе.

  
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