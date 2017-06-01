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Строительство перегрузочного терминала для зерновых и масличных культур компании «Нибулон» в селе Беленькое завершено
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От начала возведения объекта десятого марта до ввода его в эксплуатацию потребовалось менее 100 дней. Полторы тысячи рабочих из ста подрядных организаций днём и ночью приближали завершение строительства. Терминал располагается на участке площадью более 6 гектаров, общая мощность комплекса по отгрузке – более 300 тысяч тонн в год. Стоимость строительства – полмиллиарда гривен. Важность этого объекта во время его открытия и вклад руководителя компании «Нибулон» Алексея Вадатурского в развитие государства отметил Премьер-министр Украины. Благодаря поддержке председателя Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля менее чем за год было выполнено оформление земельных участков и разрешительных документов на строительство. Этот объект даст толчок развитию и местной громады, существенно разгрузит автомобильные дороги. В апреле местной громаде был передан комплекс очистных сооружений, достроенный и реконструированный усилиями компании «Нибулон». Его здесь ждали более 20 лет. А это – улучшение экологической ситуации в регионе и исключение там загрязнения Днепра, что в свою очередь важно для всей страны. Компания взяла на себя и другие социальные обязательства. В Беленьковской школе открыт новый, современный компьютерный класс, был построен стадион с натуральным зеленым покрытием и оснащен системой полива, а школьникам подарили спортинвентарь, отремонтированы местные дороги и установлено освещение. Сейчас обустраиваться парковая зона на берегу Днепра. На открытии терминала Международной финансовой организацией и компанией «Нибулон» и было подписано соглашение о предоставлении ей пакета финансирования на сто миллионов долларов. Таких объектов у компании «Нибулон» уже 9. Аналогичный терминал откроется в Херсонской области уже на следующей неделе.
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