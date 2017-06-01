Строительство перегрузочного терминала для зерновых и масличных культур компании «Нибулон» в селе Беленькое завершено

От начала возведения объекта десятого марта до ввода его в эксплуатацию потребовалось менее 100 дней. Полторы тысячи рабочих из ста подрядных организаций днём и ночью приближали завершение строительства.  Терминал располагается на участке площадью более 6 гектаров, общая мощность комплекса по отгрузке – более 300 тысяч тонн в год. Стоимость строительства – полмиллиарда гривен. Важность этого объекта во время его открытия и вклад руководителя компании «Нибулон» Алексея Вадатурского в развитие государства отметил Премьер-министр Украины.  Благодаря поддержке председателя Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля менее чем за год было выполнено оформление земельных участков и разрешительных документов на строительство. Этот объект даст толчок развитию и местной громады, существенно разгрузит автомобильные дороги.  В апреле местной громаде был передан комплекс очистных сооружений, достроенный и реконструированный усилиями компании «Нибулон». Его здесь ждали более 20 лет. А это – улучшение экологической ситуации в регионе и исключение там загрязнения Днепра, что в свою очередь важно для всей страны. Компания взяла на себя и другие социальные обязательства. В Беленьковской школе открыт новый, современный компьютерный класс, был построен стадион с натуральным зеленым покрытием и оснащен системой полива, а школьникам подарили спортинвентарь, отремонтированы местные дороги и установлено освещение. Сейчас обустраиваться парковая зона на берегу Днепра. На открытии терминала Международной финансовой организацией и компанией «Нибулон» и было подписано соглашение о предоставлении ей пакета финансирования на сто миллионов долларов. Таких объектов у компании «Нибулон»  уже 9. Аналогичный терминал откроется в Херсонской области уже на следующей неделе.

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 