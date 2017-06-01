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Привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
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56-летняя жительница села Новоивановка сообщила, что ее 13-летний внук накануне вечером ушел из дома и не вернулся. На следующий день участковые Ореховского отделения полиции нашли беглеца в одном из соседних сел. Ребенок направлен в Центр социально-психологической реабилитации, решается вопрос о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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