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Кража мобильного телефона в Запорожье
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Возле центрального железнодорожного вокзала Запорожья неизвестный незаконно завладел мобильным телефоном заявителя. Подозреваемого вскоре заметили на рынке неподалеку. Там злоумышленник пытался продать телефон, который отобрал у пострадавшего. Во время проверки личности выяснилось, что 28-летний подозреваемый находится в розыске Александровским отделом полиции за мошенничество на центральном рынке. Там он не расплатиться за еще один телефон.
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