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Несовершеннолетние воришки в Мелитополе
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В Мелитополе сотрудник станции техобслуживания задержал и удерживал до приезда полиции двух несовершеннолетних, которые пытались похитить автозапчасти. 14-летние подростки перелезли через забор на территорию и вытащили из автомобильного прицепа масляный фильтр. Один из несовершеннолетних ранее уже был осужден за совершение кражи.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!