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Разбойное нападение днем в Запорожье
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Днем при переходе через железнодорожные пути на улице Чаривной за торговым центром на 78-летнего мужчину напали двое неизвестных. Избили, забрали деньги, два мобильных телефона, карманные часы и скрылись. При отработке территории подозреваемых нашли, те тут же выбросили в кусты телефоны и часы, принадлежавшие пострадавшему. Но деньги, обнаруженные во время проверки, заявитель назвал своими. Задержанными оказались 26-летний ранее судимый за кражи, а также 27-летний гражданин, который привлекался за кражи и грабежи. Пострадавшему патрульные вызвали скорую и передали врачам.
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