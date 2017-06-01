Обнаружены наркоплантации в Запорожской области

-В поселке Бильмак в домовладении ранее не судимого мужчины 1974 года рождения обнаружили наркоплантацию. Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли килограммовый мешок марихуаны, во дворе и приусадебном участке - 60 кустов конопли с признаками культивации и полива, а также бонг с остатками наркотического вещества и денежные средства. На месте был задержан ранее судимый гражданин 1986 года рождения, который приобрел 60 грамм «марихуаны» для дальнейшего сбыта. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 70 тысяч гривен.

- В одном из сел Акимовского района ранее несудимый 36-летний местный житель также выращивал коноплю на приусадебном участке. Полицейские изъяли 360 кустов с признаками культивации, систему полива и стаканы из-под рассады.