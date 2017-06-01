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В Запорожье поймали банду взломщиков квартир
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Правоохранители получили вызов на улицу Ладожскую, где в подъезде одного из домов заметили подозрительных личностей. Полицейские, прибыв на место, обнаружили стоящий во дворе автомобиль "БМВ" с работающим двигателем и пассажира, который увидев копов, побежал в подъезд. Его догнали, а внутри задержали ещё двоих. У них изъяли нож, газовый баллончик и две радиостанции. Злоумышленники успели взломать одну из квартир. Всех доставили в райотдел, ведётся следствие.
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