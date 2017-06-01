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В Приморске задержали браконьеров
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Двое занимались незаконной рыбалкой в Приморске. У них полицейские нашли восемь тысяч креветок, двести тридцать крабов и сто пять бычков. Сумма ущерба государству от их действий – более 50 тысяч гривен. А в Запорожье патрульные задержали браконьера с мешком живых раков, ловля которых сейчас запрещена. На нарушителя составили админпротокол, а улов отправили назад в водоём.
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