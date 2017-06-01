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Маленькими шагами к большому спорту
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В «Дубовой роще» прошли необычные соревнования по футболу 2 на 2 среди юных воспитанников школы «Форвард». Такой формат говорят организаторы выбран не случайно, ведь именно так каждый ребенок может проявить свои лучшие способности на площадке. Кстати футбольная школа «Форвард» единственная в нашем городе, где занимаются дети от 3 и не старше 7 лет. Такую практику уже активно использую в мире, набирает она популярности и в нашем городе. За пол года существования в футбольной школе на постоянной основе занимаются около 30 детей. Методика воспитания специально адаптирована для этого возраста. Занятия проводятся в форме игры. Именно так некоторые тренеры можно не только привить любовь к игре в футбол, но и воспитать настоящих мастеров. Игра на поле как ребята так и девушки, каждый пытался изо всех сил поразить ворота соперника. Не у каждого это получалось и все-таки тренеры надеются, что через несколько лет они смогут забить свой первый гол на официальных соревнованиях.
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