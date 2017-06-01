Маленькими шагами к большому спорту В «Дубовой роще» прошли необычные соревнования по футболу 2 на 2 среди юных воспитанников школы «Форвард». Такой формат говорят организаторы выбран не случайно, ведь именно так каждый ребенок может проявить свои лучшие способности на площадке. Кстати футбольная школа «Форвард» единственная в нашем городе, где занимаются дети от 3 и не старше 7 лет. Такую практику уже активно использую в мире, набирает она популярности и в нашем городе. За пол года существования в футбольной школе на постоянной основе занимаются около 30 детей. Методика воспитания специально адаптирована для этого возраста. Занятия проводятся в форме игры. Именно так некоторые тренеры можно не только привить любовь к игре в футбол, но и воспитать настоящих мастеров. Игра на поле как ребята так и девушки, каждый пытался изо всех сил поразить ворота соперника. Не у каждого это получалось и все-таки тренеры надеются, что через несколько лет они смогут забить свой первый гол на официальных соревнованиях. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30