Бюджетное эндопротезирование в Запорожье Сейчас действуют две программы – для жителей города и области отдельно. Благодаря им протезы можно получить бесплатно – в рамках ургентной помощи по Запорожью и плановой – по областному бюджету. За прошлый год было проведено порядка 400 операций по эндопротезированию. Из них за счет бюджета протезы отечественного производства получили около 150 человек. Качество имплантов «МОТОР СИЧ» подтверждено международными сертификатами. А вот человек - чтобы получить квалифицированную помощь в эндопротезировании приехал из Херсона. До этого он уже практически не мог ходить – 4 стадия деформирующего остеоартроза. Николай Довгий пациент : «… я там обращался, но там не специализируются…приехали к вам. хорошо уже хожу по коридору…через пару дней уже и домой». На закупку эндопротезов в рамках областного бюджета выделено 3 млн. гривен. Из городской казны – около миллиона. Этих сумм с четом корректировок хватает, чтобы все пострадавшие от переломов шейки бедра получили протез, утверждают врачи. Правда, медикаментозное обеспечение операции потребует еще порядка 12 тысяч гривен каждому. Но в этом году областной бюджет впервые выделил средства и на лекарства. ВАЖНО megogo.net.

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