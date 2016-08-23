В Запорожье обговорили права переселенцев Год с момента утверждения постановления №365 Кабмина «об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам и права переселенцев». В этом документе, принятом в июне прошлого года, речь идёт об осуществлении контроля социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания. Комиссии, которые назначают эти выплаты, должны были в течение месяца с момента вступления постановления в силу принять решение про возобновление или отмену начислений, основываясь на соответствующих справках переселенцев. После принятия постановления №365, которое приостановило социальные выплаты и пенсии для переселенцев с востока Украины, более полумиллиона человек потеряли средства для существования. Об этом заявили представители благотворительного фонда «Право на защиту». И подали в суд против Кабмина с требованием отменить это постановление. Рассмотрение дела затянулось и длится уже год. Подают иски в суд и сами переселенцы против управлений соцзащиты и пенсионного фонда Украины. С начала года за правовой помощью для возврата выплат обратились более 10 тысяч внутренне перемещенных лиц. Поддерживает переселенцев в этом отношении и управление верховного комиссара по вопросам беженцев Организации объединённых наций. В ООН также ждут отмены судом постановления триста шестьдесят пять. В мае текущего года существовало 60 судебных решений в пользу переселенцев. Это немного, по сравнению с общим количеством исков. Беженцы тоже ждут. Очередное заседание, где должно начаться рассмотрение дела против Кабмина по сути назначено на 25 июля. ВАЖНО megogo.net.

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