В Запорожье неравнодушные люди спасли щенков, которых выкинули в мусорный бак Тихое спокойное место по улице Светлой в Хортицком районе. Недавно в этом дворе в одном из мусорных баков Александра обнаружила неожиданную находку. Александра, жительница города: «26 мая я шла на линейку, на последний звонок, выбросила пакет с мусором и в баке услышала писк, заглянула туда, увидела пакет туго завязанный и там что-то шевелилось, взяла пакет, открыла и увидела десять щенков мокрых и только родившихся, ну, естественно, я их начала доставать, три были мертвы, ну остальных мы сразу же в коробочку и домой». После этого на выручку девушке пришли ее знакомые, которые взяли щенков к себе домой. Девушки неоднократно обращались за помощью, пытаясь пристроить щенков в хорошие руки. Сейчас трое выживших малышей много спят, у них только недавно прорезались глаза, они активны непродолжительное время после кормления. Так как щенки совсем маленькие, им не исполнилось даже месяца, приходиться подбирать специальные смеси для питания. Частых визитов в ветеринарную клинику тоже не избежать, чтобы сохранить жизнь малышам. Девушки, взявшие щенков на передержку, считают – такая жестокость недопустима и она способна вылиться в еще большее зло. Сейчас девушки подыскивают новых хозяев для малышей. Если среди запорожцев найдутся желающие обзавестись пушистым питомцем или помочь найти им теплое семейное гнездышко, можно связаться по номеру - Виктория 050 341 91 53. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30