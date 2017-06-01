На исполкоме горсовета рассматривали актуальные для жизни Запорожья вопросы

Рассматривали вопросы - удаление зеленых насаждений и реконструкция проспекта Маяковского, закрепление моста через Мокрую Московку за райадминистрацией и предоставление финансовой помощи.  Так же на заседании поддержали изменения в целевые программы, который предстоит утвердить на ближайшей сессии. Изменения в программе развития первичной медицинской помощи касаются, прежде всего, увеличения ассигнований на приобретение медикаментов для реанимационного отделения и инвалидов, питания для детей с орфанными заболеваниями, оборудования и ремонты аварийных объектов. Сократить расходы при этом удалось за счет централизованных закупок – почти на 3 млн. гривен. Кроме того, изменения вносят за счет субвенций из госбюджета. Изменения в программе развития образования предполагают перераспределение расходов между объектами. Планируется закончить проект реконструкции дошкольного учебного заведения №77, завершить термо модернизацию детсада №126, школу №53 и малую гуманитарную академию включили в кредитную программу восстановления Украины – за счет городского бюджета потребуется возместить 20% НДС.  На создание имиджевой карты Запорожья планируется перевести из управления культуры в управление туризма 70 тысяч гривен, еще 10 тысяч удалось сэкономить самим. Чтобы различные департаменты не испытывали накладок в мероприятиях – на карте будет их внешний и внутренний календарь. Также во время заседания исполкома городской голова дал поручение разобраться – почему долго приходится ждать машрут №72 с Шевченковского и рейс из города на «Ашан». Результаты должны доложить мэру уже в понедельник. 

 
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