|
В Мелитополе состоялся Чемпионат области по боксу среди юниоров 2001-2002 г. рождения
|
Соревнования были отбором в сборную региона, которая представит область на Чемпионате Украины, который 11-23 июля будут принимать Черновцы. Больше всего золотых наград собрали боксеры из Запорожья, так же чемпионами области стали спортсмены из Мелитополя, Бердянска, Энергодара и Днепрорудного. В индивидуальных номинациях награды завоевали: «За лучшую технико-тактическую подготовку» был награжден Константин Мульченко из города Бердянск. «За волю к победе» - отметили питомца СК «МОТОР СИЧ» Андрея Орлихина. А самый зрелищный поединок провел запорожец Тимур Шепель.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!