Исполком Федерации легкой атлетики Украины утвердил состав национальной сборной Сборная Украины с 23 по 25 июня во французском Лилле примет участие в командном чемпионате Европы. В состав украинской делегации вошли 48 атлетов - 23 мужчин и 25 женщин и 13 официальных лиц. В том числе пятеро представителей Запорожской области. В составе эстафеты 4х100 м будет бороться за медали будет Роман Кравцов. В секторе метания копья у мужчин сборную представит Юрий Кушнирук, а у женщин - Анна Гацко-Федусова. Опытная спринтерша Олеся Повх на выступит стометровке и в составе эстафетного квартета на дистанции 4х100 м. Так же в составе эстафеты, но на дистанции 4х400 м будет соревноваться Анастасия Брызгина. Отметим, что в Лилле не выступит сборная России, которая была победителем общего зачета в 2015 году. Европейская атлетическая федерация запретила россиянам принимать участие в соревнованиях за допингового скандала. В свою очередь украинцы в прошлый раз заняли 7 место среди 12 сборных. ВАЖНО megogo.net.

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