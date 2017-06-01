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До семи лет лишения свободы может ожидать жителя Запорожья, который из хулиганских побуждений стрелял по прохожим
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14 июня в половине четвертого вечера на улице Почтовой неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки в сторону группы девушек. Трое из них получили телесные повреждения. Одна из пострадавших, которой пуля попала в шею, была прооперирована. Стрелок - не работающий житель областного центра 1993 года рождения. Его нашли в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Оружие, купленное в свободной продаже незадолго до инцидента, и примерно 5 граммов наркотического вещества растительного происхождения.
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