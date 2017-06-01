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Демонтировали летнюю площадку "Шантарам" в Запорожье
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В Запорожье демонтировали летнюю площадку кафе на улице Сталеваров. Кальянная находилась прямо под окнами музыкальной школы в том же здании. В прокуратуре утверждали, что разрешительных документов у предпринимателя нет. Имеющийся проект на сооружение площадки за подписью архитектора и с мокрой печатью горсовета, как оказалось, согласованием не является. В данный момент от летней площадки остались одни стройматериалы.
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