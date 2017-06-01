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Вниманию водителей крупногабаритных транспортных средств, въезжающих в Запорожье
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Патрульная полиция напоминает водителям грузовых автомобилей о запрете движения по дорогам общего пользования при температуре воздуха выше 28 градусов. Ограничения действуют с 10 до 22 часов и касаются транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7. Определены места временного отстоя грузовиков: улица Жасминная 5 - АТП 12 327, перекресток автодороги Харьков-Симферополь - улица Николая Краснова, улица Скворцова 247 а - АЗС «Укрнафта», Прибрежная автомагистраль - парк «Победы», а также улица Тиражная - АЗС «Shell». Все места соответствуют требованиям для отдыха водителей.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!