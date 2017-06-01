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Начато уголовное производство по фактам заболевания ботулизмом в Запорожье
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За последние дни в «Областную инфекционную больницу» доставлены 5 жителей Запорожья с соответствующим диагнозом. По факту нарушения санитарных норм и правил, приведшим к распространению заболевания, по инициативе прокуратуры области Вознесеновским отделом полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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