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Премьер-министр Украины в Запорожье
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Наш город с рабочим визитом посетил Владимир Гройсман. Глава Кабмина побывал на нескольких важных объектах и пообещал повышение пенсий и зарплат. Украинский премьер побывал на открытии перегрузочного терминала «НИБУЛОН» в селе Беленькое, отметив важность аграрного сектора для развития отечественной экономики. Также Владимир Гройсман поздравил запорожских медиков с предстоящим профессиональным праздником и на встрече с ними обсудил медицинскую реформу. Побывал премьер и на форуме, посвящённом децентрализации, а также на строительстве мостовых переходов через Днепр и посетил аэропорт.
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