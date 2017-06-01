Советы гастроэнтеролога в прямом эфире для жителей Запорожья В народе говорят: все болезни от нервов. Так ли это – узнайте сегодня в прямом эфире социального проекта «Доктор онлайн». На ваши вопросы будет отвечать гастроэнтеролог Клиники «МОТОР СИЧ» Николай Сурмило. Заболеваний желудочно-кишечного тракта множество, и каждый пациент гастроэнтерологов сталкивался с зависимостью между обострением заболевания и стрессом. Врачи обращают внимание на необходимость обследования и выявления причин дискомфорта в ЖКТ. Данным синдромом страдает достаточно большое количество населения разных стран, по статистике – примерно 40% населения. Но только каждый третий обращается за медицинской помощью, а остальные и не подозревают, что страдают не просто несварением желудка, а больны. Функциональная диспепсия – это заболевание, которое причиняет дискомфорт в верхней желудочно-кишечной области, вызывает тошноту, тяжесть после приема пищи, быстрое насыщение, вздутие живота, отрыжку. Эта болезнь значительно ухудшает качество жизни. И сложно выявляется. Причин данного заболевания может быть много, одна из них – стресс. Как определить, вылечить, или предотвратить функциональную диспепсию – смотрите сегодня на телеканале «АЛЕКС» в 20:00, в программе «Доктор онлайн». Повтор 16 июня в 9:00 и 19 июня в 15:00. Задать свои вопросы приглашенному специалисту можно по номерам телефона 213-01-09 и 213-91-48. ВАЖНО megogo.net.

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