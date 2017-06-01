ЗТМК государству пока возвращать не будут Высший хозяйственный суд Украины отказал вернуть ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в сферу государственного управления. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook. В частности, было отказано в удовлетворении кассационной жалобы иностранного участника ООО - компании "Толексис Трейдинг Лимитед" на постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда. Таким образом, этим постановлением была удовлетворена апелляционная жалоба антикоррупционной прокуратуры и отменено постановление хозяйственного суда Запорожской области о возвращении заявленного прокуратурой хозяйственного иска о расторжении договора об учреждении предприятия и возвращения комбината в сфере государственного управления. Сейчас ожидается возвращение материалов дела в хозяйственный суд Запорожской области и начала его рассмотрения по существу. ЗТМК является единственным производителем губчатого титана в Европе, и принадлежит частично - 51% - государству, а другой частью – компании Дмитрия Фирташа. ВАЖНО megogo.net.

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