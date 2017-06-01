Судьба памятника Ленину в Запорожье Мнение запорожцев, итоги общественных слушаний и что же все-таки намерены делать власти. Об этом говорили во время круглого стола в Агентстве региональных инициатив. Уличный опрос без оглядки на возраст с определенной погрешностью показал – снос памятников тоталитарной эпохи горожане в целом поддерживают. Правда, 31% считают снос таки нецивилизованным. Александр Павлов, часто бывающий по роду деятельности за границей, говорит о совершенно другом отношении к памятникам в Европе. К примеру, в той же Финляндии фигура Ленина мирно соседствует с Александром 3-м и Маннергеймом. А в Париже есть площадь Сталинград. Памятник Ленину в Запорожье ныне исключен из культурно-исторического наследия. Пожалуй, это самая главная ценность из всего снесенного – ввиду материала. Чтобы не допустить политизации в решении его судьбы – провели общественные слушания. В них приняли участие почти 14 тысяч человек. Теперь предстоит решить – что же делать с памятником. Уже прозвучало предложение мэра отправить Ленина в музей тоталитарного прошлого, который скоро откроется в Киеве на территории ВДНХ. Однако в какой форме это будет – если будет вообще, вероятно определят депутаты горсовета. Пока что идет калькуляция стоимости Ленина по цене цветного лома. ВАЖНО megogo.net.

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