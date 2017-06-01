Людям в белых халатах посвящается

Сегодня в Шевченковском районе прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. На торжественном мероприятии собрались представители лечебных учреждений Шевченковского района, районной администрации, представители городского совета и депутаты фракции «Новая политика», которые оказывают всестороннюю поддержку медицинской отрасли. Алексей Басов, депутат городского совета, глава фракции «Новая политика»:  «фракция «Новой политики» конечно же всегда поддерживает  наших медработников, мы выделяем деньги из своего депутатского фонда, постоянно уделяем внимание на комиссиях улучшению условий труда, в Шевченковском районе.  выделены деньги на ремонт 2 больницы, 8 больницы, амбулатории». В канун профессионального праздника медики традиционно принимали поздравления в свой адрес. Федор Маер, председатель Шевченковской районной администрации: «… я хочу вас всех поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам прежде всего конечно же крепчайшего здоровья, вам, в вашем лице вашим близким, семьям, детям, внукам, пусть будет над вами безоблачное чистое небо, пусть будет мирное небо, здоровья вам, успехов и всего прекрасного, с праздником вас». Для виновников торжества творческие коллективы Шевченковского района организовали яркую и насыщенную концертную программу. В завершение заслуженных работников отрасли наградили благодарственными грамотами. 

  
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