Людям в белых халатах посвящается Сегодня в Шевченковском районе прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. На торжественном мероприятии собрались представители лечебных учреждений Шевченковского района, районной администрации, представители городского совета и депутаты фракции «Новая политика», которые оказывают всестороннюю поддержку медицинской отрасли. Алексей Басов, депутат городского совета, глава фракции «Новая политика»: «фракция «Новой политики» конечно же всегда поддерживает наших медработников, мы выделяем деньги из своего депутатского фонда, постоянно уделяем внимание на комиссиях улучшению условий труда, в Шевченковском районе. выделены деньги на ремонт 2 больницы, 8 больницы, амбулатории». В канун профессионального праздника медики традиционно принимали поздравления в свой адрес. Федор Маер, председатель Шевченковской районной администрации: «… я хочу вас всех поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам прежде всего конечно же крепчайшего здоровья, вам, в вашем лице вашим близким, семьям, детям, внукам, пусть будет над вами безоблачное чистое небо, пусть будет мирное небо, здоровья вам, успехов и всего прекрасного, с праздником вас». Для виновников торжества творческие коллективы Шевченковского района организовали яркую и насыщенную концертную программу. В завершение заслуженных работников отрасли наградили благодарственными грамотами. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30