В Запорожье остановили "Таврию" с поддельными документами и мобильный украли прямо в кафе

- В Днепровском районе патрульные полицейские остановили ЗАЗ 1102 за нарушение ПДД. Внешние световые приборы не соответствовали требованиям конструкции транспортного средства. Во время проверки документов обнаружили признаки подделки, а номерной знак кузова не совпадал с базой данных. По словам водителя, машину он приобрел несколько месяцев назад у человека, указанного в регистрации .

-В помещении кафе на Патриотической украли мобильный. Заявительница по телефону сообщила приметы подозреваемого. Его обнаружили на улице независимой Украины. Во время поверхностной проверки нашли телефон «НТС ONE» потерпевшей.