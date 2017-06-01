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В Запорожье остановили "Таврию" с поддельными документами и мобильный украли прямо в кафе
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- В Днепровском районе патрульные полицейские остановили ЗАЗ 1102 за нарушение ПДД. Внешние световые приборы не соответствовали требованиям конструкции транспортного средства. Во время проверки документов обнаружили признаки подделки, а номерной знак кузова не совпадал с базой данных. По словам водителя, машину он приобрел несколько месяцев назад у человека, указанного в регистрации .
-В помещении кафе на Патриотической украли мобильный. Заявительница по телефону сообщила приметы подозреваемого. Его обнаружили на улице независимой Украины. Во время поверхностной проверки нашли телефон «НТС ONE» потерпевшей.
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