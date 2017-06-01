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В Ореховском районе злоумышленник убил женщину и бросил ее тело в лесополосе
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Потерпевшая оказалась 31-летняя жительницей одного из сел. Подозреваемого - 27-летнего ранее не судимого жителя Орехова – удалось задержать. Как выяснилось, в день преступления он в поселке увидел свою знакомую, предложил подвезти. По дороге внезапно возникла ссора на почве ревности, и злоумышленник убил свою жертву отверткой и скрылся с места преступления.
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