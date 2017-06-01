В Запорожье состоялись игры 6 тура летнего чемпионата области по мини-футболу На полях СК «МОТОР СИЧ» состоялись игры 6 тура летнего чемпионата области по мини-футболу. «ГлавДомстрой» уступили «Колесо-Центр» со счетом 4: 1. И опять новая «Новая Волна» дала бой одному из лидеров чемпионата. Хотя «Лотос» и был более активным во владении мячом и плотную защиту соперника пресекал все попытки атаковать ворота. Дело шло к ничьей, но две ошибки «Волны» в конце матча принесли победу «Лотоса» 2: 4. Не меньшие баталии шли на полях высшей лиги. Проиграв с разгромным счетом «Патрульная полиция» окончательно потеряла все шансы на борьбу за медали чемпионата. Разгромив полицейских со счетом 10: 3 команда «Ломбард Капитал», которая закрепила свои позиции на третьем месте и имеет все шансы побороться за позиции выше. Хорошую мотивацию имели МФК «Запорожье» и «Мида» после игр 5 тура, но в итоге ничья 1: 1. Великолепная игра бомбардира Сергея Парапанов выводит «Альянс» к победе с уверенным преимуществом в 2 мяча. Хотя молодая и амбициозная команда из Васильевки и провели ряд удачных атак, все же переиграть одного из лидеров турнирной таблицы их не удалось. Эта победа «Альянса» предвещает великолепный матч за чемпионство высшей лиги. За неоптимальным составом состоялась игра «Возрождение» и «Максстрой плюс(Орехово)». Матч был непростым. В первом тайме свое преимущество демонстрировали ореховчане. Зато во втором тайме преимущество закрепилось за командой «Возрождение». Второе дыхание ветеранов позволило им даже без своих форвардов одержать победу с минимальным отрывом в один мяч. Финальный счет 7: 6. Продолжится борьба на полях СК «МОТОР СИЧ» 17-18 июня. ВАЖНО megogo.net.

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