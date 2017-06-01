ЗНТУ - подведение итогов спортивного года В спортивном зале Запорожского национального технического университета даже негде яблоку упасть. Здесь собрались все те, кто отстаивал честь своей альма-матер на соревнованиях различных уровней и масштабов. Традиционно в конце учебного года подводят итоги и отмечают лучших из лучших своих студентов. Этот спортивный год для технического вуза выдался действительно самым результативным за последние несколько десятков лет. Студенты ЗНТУ без преувеличений поднимались на высшие ступени пьедестала. Плавание, пулевая стрельба, волейбол и другие спортивные направления. Впрочем настоящим прорывом стал триумф гандбольного клуба «ЗНТУ-ЗАС» на чемпионате Украины, где команда под руководством Ростислава Ланевич завоевала бронзовые награды. Отлично выступили на международных соревнованиях и подопечные заслуженного тренера Украины Светланы Ивановны Атаманюк. Торжествовал и баскетбольный клуб во главе с Кириллом Викторовым в Студенческой баскетбольной лиге. Финал с львовянами выдался хоть и не простой, но не смотря на это БК «Запорожье-2-ЗНТУ» лучшая команда страны. Впереди еще немало соревнований и беспрекословно студенты технического вуза уже доказали, что не важно от того на каком ты факультете учишься, спорт в ЗНТУ далеко не на последнем месте. ВАЖНО megogo.net.

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