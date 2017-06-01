Вскоре туристические объекты Запорожья появятся на мировой карте 3D-панорам Для этого в рамках проекта «Виртуальный город» в Запорожье съедутся лучшие картографы Украины, дабы превратить целый ряд объектов и памятных мест в компьютерную реальность. Теперь для того чтобы прогуляться по проспекту или взглянуть на любой интересующий памятный объект достаточно всего лишь пару раз кликнуть мышкой. Наш город стал один из первых городов-участников проекта «Google map camp». Данный проект опробовали уже в Буковеле, Херсоне и Николаеве ныне цифровое перевоплощение ожидает Запорожье. Принять участие и посмотреть, как создается виртуальное Запорожье, сможет любой желающий, достаточно просто прийти на Славутич арену в пятницу в 10:00. В рамках проекта запланированы семинары, экскурсии и многое другое. ВАЖНО megogo.net.

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