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Готовятся к выступлениям на Чемпионате Европы и запорожские боксеры
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Впервые главный континентальный боксерский форум пройдет в Харькове. В нем примет участие около 300 спортсменов. В числе тех, кто будет защищать честь страны на домашнем ринге и один представитель Запорожья - Дмитрий Замотаев. Он выступит в весовой категории 52 кг. Стартует чемпионат Европы 16 июня на арене Дворца спорта «Локомотив». По результатам этого чемпионата будут разыграны путевки на мировое первенство, которая должна пройти в немецком городке Гамбург.
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