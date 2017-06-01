Запорожье посетила делегация из Китая Китайский город Ичан заинтересован в сотрудничестве с Запорожьем. Делегация во главе с заместителем мэра встретилась с представителями запорожских власти и бизнеса. У Запорожья с Ичаном есть немало общего. Кроме прочего – это наличие крупных гидроэлектростанций – «ДнепроГЭС» у нас и «Три ущелья» у них. Причем эта станция, находящаяся на реке Янцзы, является самой большой в мире, как заверяют сами китайцы. Поэтому энергетика – это одно из направлений сотрудничества между городами. Кроме этого, по словам заместителя мэра народного правительства Ичана Чжоу Чженьин, в приоритете также транспорт, туризм, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Городской округ с более, чем четырёхмиллионным населением, планирует стать в Китае мега центром. Одним из шагов для достижения этой цели станут партнёрские отношение между Ичаном и Запорожьем. Впервые они были установлены в октябре 1997 года, но с тех пор почти не развивались. Поэтому главная цель визита китайской делегации - возобновление и расширение сотрудничества. В Запорожском горсовете заместителем мэра Ичана и запорожским городским головой Владимиром Буряком был подписан план сотрудничества до 2019 года. Также делегация в запорожской торгово-промышленной палате встретилась с представителями местного бизнеса. Теперь китайцы ждут запорожцев у себя с ответным визитом. ВАЖНО megogo.net.

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