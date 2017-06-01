Запорожцы продолжают ковать медали на чемпионате Европы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик стали серебряными призерами в миксте, набрав 282.96 балла в прыжках с трехметрового трамплина. Украинский дуэт уступил только Елене Бертокки и Майколю Верцотто из Италии, которые достигли отметки в 287.88 пункта. Бронзовыми призерами стали немцы Тина Пунцель и Лоу Массенберг, которые отстали от Кесарь и Олиферчика на 1.56 балла. Напомним, что для Виктории Кесарь это уже второе серебро на домашнем чемпионате Европы. К этому воспитанница спортклуба «МОТОР СИЧ» в паре с Александром Горшковозовым стала второй в командных соревнованиях. ВАЖНО megogo.net.

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