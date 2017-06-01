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Как сделать Запорожье лучшим городом?
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«Социальный проект DE JURE. С точки зрения закона » СПЕЦВЫПУСК. В прямом эфире телеканала «АЛЕКС» сегодня 14 июня в 20:00 мы будем говорить об опыте украинских городов в сфере развития инфраструктуры и архитектуры. Тема программы: «Развитие Запорожья. Передовой опыт украинских городов». Как в других городах делают дороги? Какие методы и материалы используют? Места отдыха – опыт Харькова. И что будет с нашим парком «Дубовая роща»? Дворцы спорта. Станет ли запорожская «ЮНОСТЬ» гордостью страны? Специально приглашенный гость депутат городского совета Алексей Басов, который стал инициатором проекта обмена опытом с передовыми украинскими городами, чтобы сделать любимый город лучше. Юридическую сторону диалога представит эксперт в юриспруденции Иван Черкашин. Позвонить и поучаствовать в дискуссии в нашей студии можно по телефонам: 213-91-48 и 213-01-09
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