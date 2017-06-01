Как сделать Запорожье лучшим городом? «Социальный проект DE JURE. С точки зрения закона » СПЕЦВЫПУСК. В прямом эфире телеканала «АЛЕКС» сегодня 14 июня в 20:00 мы будем говорить об опыте украинских городов в сфере развития инфраструктуры и архитектуры. Тема программы: «Развитие Запорожья. Передовой опыт украинских городов». Как в других городах делают дороги? Какие методы и материалы используют? Места отдыха – опыт Харькова. И что будет с нашим парком «Дубовая роща»? Дворцы спорта. Станет ли запорожская «ЮНОСТЬ» гордостью страны? Специально приглашенный гость депутат городского совета Алексей Басов, который стал инициатором проекта обмена опытом с передовыми украинскими городами, чтобы сделать любимый город лучше. Юридическую сторону диалога представит эксперт в юриспруденции Иван Черкашин. Позвонить и поучаствовать в дискуссии в нашей студии можно по телефонам: 213-91-48 и 213-01-09 ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30