В Мелитополе почтили память погибших летчиков Три года назад в небе над Луганском был сбит Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Во время траурного митинга вспомнили имена героев, а представители Украинской православной церкви отслужили молебен по погибшим. По официальной информации, военно-транспортный Ил-76 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса боевиками ЛНР. На месте засады обнаружили три пусковые трубы и ПЗРК "Игла". В самолете находилось 9 членов экипажа и 40 военнослужащих из днепропетровского десантного полка. Два других самолета, летевших в Луганск на ротацию военнослужащих, приземлились в аэропорту. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку на территории военной части А3840. ВАЖНО megogo.net.

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