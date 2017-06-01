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На улице Академика Карпинского в Запорожье патрульные спасли человека
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Их вызвали жители частного дома, услышавшие, что за стеной соседка просит о помощи. Женщина не понимала, где находится, ничего не видела вокруг. Полицейским она сказала, что лежит на полу и ей холодно. Патрульным пришлось ломать двери, чтобы попасть в помещение. Там они обнаружили пятидесяти девятилетнюю женщину, которой оказали первую помощь, и вызвали скорую. Медики констатировали у пострадавшей гипогликемическую кому.
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