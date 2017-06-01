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В Запорожье сотрудниками управления защиты экономики задержаны адвокаты
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Супружеская пара юристов согласилась за 24 тысячи гривен помочь мужчине, на которого был составлен админпротокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Адвокаты обещали вынесение решения в суде в его пользу, сообщают в пресс-службе управления нацполиции Украины. В итоге один из них был задержан во время получения части оговоренной суммы.
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