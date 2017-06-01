Ремонт дорог в частном секторе Запорожья Городской голова Владимир Буряк, представители районной администрации и депутат городского совета Виктор Гординский ознакомились с ходом выполнения работ по ремонту дорожного покрытия в Шевченковском районе. Ранее ремонт дорог частного сектора в Запорожье практически не проводился. С 2016 года такие работы возобновились и продолжаются в текущем году. При этом в прошлом году при ремонте использовалась только отсыпка, которая обходится городскому бюджету дешевле, чем асфальтирование. Однако теперь от этой практики решено постепенно отказаться. Этот участок дороги от улицы Алексея Порады до улицы Производственной не видел ремонта долгие годы. На прошлой неделе работники КП «ЭЛУАД» приступили к работам по ремонту дорожного покрытия согласно действующей городской программе. На улице Пищевой элуадовцы выполняли средний ремонт дорожного покрытия на площади около 1700 квадратных метров. Ещё около 500 квадратных метров отремонтируют ямочным ремонтом. Задействовано более 20 рабочих КП «ЭЛУАД» и порядка 10 единиц техники. В целом, в 2017 году в Запорожье отремонтируют около 60 тысяч квадратных метров дорог частного сектора, из них почти 9 тысяч – в Шевченковском районе. ВАЖНО megogo.net.

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