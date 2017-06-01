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14 июня - Всемирный день донора
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Возле областной станции переливания крови прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию празднику. В начале торжественного мероприятия представители Красного Креста и областной станции переливания крови отметили важность и значимость роли доноров для всех, кто нуждается в помощи. На предприятии «МОТОР СИЧ» и сегодня продолжают давние славные традиции и делятся кровью с нуждающимися. В завершение творческие коллективы выступили с концертной программой, а заслуженных доноров наградили ценными подарками от Красного Креста.
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