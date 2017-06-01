Спасение на воде в Запорожье На территории аварийно-спасательной станции №2, расположенной на центральном пляже, спасатели показали, как это может быть на самом деле. Один из спасателей в гидростюме как бы случайно падает из лодки в воду. По тревоге его коллеги прыгают в катер 80-х годов постройки. В моторном отсеке – двигатель от ГАЗ-66, поэтому до утопающего долетают за секунду. С такими ситуациями приходится иметь дело чуть ли не каждый день. За безопасность отдыхающих на центральном пляже отвечает эта станция. А вообще их по городу три. Условного пострадавшего укладывают на понтонный мостик и делают искусственное дыхание. В этом году благодаря подобным мероприятиям удалось спасти 67 человек. Среди проблем спасатели называют отсутствие поста на старом Днепре, прыжки с причала Центрального пляжа и езду на гидроциклах. Учитывая ситуацию, в службе решили максимально увеличить количество выходов своих плавсредств в места неорганизованного отдыха. Катеров, лодок и бензина уверены – достаточно. ВАЖНО megogo.net.

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