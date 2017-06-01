Ботулизм в Запорожье

С начала года от употребления рыбы в области пострадали 9 человек. На сегодня это самый высокий показатель по стране. С 1 июня заболевание регистрируется в Запорожье. Только за последнюю неделю на больничной койке оказались четверо. Ботулизм вызывает один из самых страшных нейротоксинов. При отравлении им парализуется нервная система и человек перестает дышать. В этом году все случаи связаны с употреблением вяленой рыбы. Сейчас три человека находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.  По последнему случаю в Запорожье проверить рыбу не удалось. К моменту проверки ее уже не было в продаже и холодильника, в котором она была – тоже. Все пострадавшим от ботулизма ввели лечебную сыворотку – за их счет. Учитывая ограниченность контролирующих функций, врачи рекомендуют воздержаться от употребления вяленой рыбы, особенно изготовленную кустарным способом или приобретенную на стихийных рынках. До лучших времен.

  
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