Соседские войны в Запорожье

Соседские войны вокруг проблемы с мусором –  кто кому подкладывает свинью, люди решили разобраться вместе с нашими журналистами.

Владимир и Антонина Ищук живут в частном секторе Космического микрорайона с 70 годов. Пенсионеры рассказывают - в свое время соседка оформила к дому пристройку и вывела в общий двор окно. Но, по их словам, не стала ходить далеко и начала выбрасывать в окно мусор, который стал скапливаться, превращая двор в свалку. В итоге мусора, как такового, к нашему приезду не оказалось. А вот гражданка из окна напротив, на которую сетовали пенсионеры, рассказала нам, что наоборот, это ее соседи недобросовестно распоряжаются бытовыми отходами и сами сливают и выбрасывают их под ее окно. Соседский спор не увенчался успехом и в итоге перерос в скандал. Увы, вместо того, чтобы цивилизованно решать вопросы общежития и уметь достучаться друг к другу, люди приглашают журналистов как неких  рефери. 

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 