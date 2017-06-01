Соседские войны в Запорожье

Соседские войны вокруг проблемы с мусором – кто кому подкладывает свинью, люди решили разобраться вместе с нашими журналистами.

Владимир и Антонина Ищук живут в частном секторе Космического микрорайона с 70 годов. Пенсионеры рассказывают - в свое время соседка оформила к дому пристройку и вывела в общий двор окно. Но, по их словам, не стала ходить далеко и начала выбрасывать в окно мусор, который стал скапливаться, превращая двор в свалку. В итоге мусора, как такового, к нашему приезду не оказалось. А вот гражданка из окна напротив, на которую сетовали пенсионеры, рассказала нам, что наоборот, это ее соседи недобросовестно распоряжаются бытовыми отходами и сами сливают и выбрасывают их под ее окно. Соседский спор не увенчался успехом и в итоге перерос в скандал. Увы, вместо того, чтобы цивилизованно решать вопросы общежития и уметь достучаться друг к другу, люди приглашают журналистов как неких рефери.