Первенство по художественной гимнастике «Запорожская сечь» в Запорожье

Начинался этот турнир как первенство ФСО «Колос» и за три года соревнования перерос во всеукраинский уровень. Проводят первенство по художественной гимнастике «Запорожская сечь» традиционно после чемпионата области. Сегодня здесь в зале инженерной академии должны быть подведены итоги насыщенного соревновательного сезона. Конкурировали в двух видах программы не только запорожские гимнастки, но и немалое количество гостей. Затруднились приехали только представительницы из Киева, но и это не помешало высокой конкуренции среди участников. По регламенту соревнований каждая участница имеет право выбора с которым предметом ей легче выступить и иногда ради того, чтобы лучше подготовиться к предстоящим соревнованиям гимнасткам приходится демонстрировать свое мастерство в сложных для себя видах. Обруч как раз таки не очень удобен и даже больше, вовсе не любимый предмет для Дарьи Павлюк. Тренеры надеются, что эти маленькие звездочки художественной гимнастики не оставят занятия спортом, а продолжат расти с турнира в турнир. И уже вскоре имя участницы сегодняшних соревнований прозвучит на соревнованиях самого высокого уровня. 

 
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