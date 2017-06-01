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Тхэквондо, подготовка к Чемпионату Мира
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Сразу пять воспитанников спортклуба «МОТОР СИЧ» отобраны на Чемпионат Мира. По три длительных насыщенных тренировки в день, отработки ударной техники, постоянная работа над собой. На взрослый Чемпионат Мира, который должна принимать Южная Корея, сейчас активно готовятся Тарас Мальченко, Владислав Ярмачек, Левинчук Александр, Данил Ермоленко и Дарья Яковлева. Также к ЧМ среди кадетов готовится еще один воспитанник спортклуба «МОТОР СИЧ» Александр Оганов. Детальный репортаж о подготовке к мировому первенству запорожских спортсменов, смотрите уже в понедельник 19 июня, на телеканале «АЛЕКС» в 21:00 в программе «АЛЕКС. Спорт Итоги».
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!