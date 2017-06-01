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Один из самых титулованных запорожских волейбольных дуэтов получил право выступить на Чемпионате Мира по пляжному волейболу
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Попасть на мировое первенство Валентине Давыдовой и Евгении Щипковой удалось благодаря отличному выступлению на турнирах сезона 2016-2017. На сегодняшний день запорожская пара находится на 19 месте рейтинга международной федерации пляжного волейбола. Напомним, что в последний раз украинская женская пара выступала на мировой арене только в 2009 году. А мужчины попадали на мировой форум в 2013 г., кстати тогда в составе команды так же был запорожец - Сергей Попов.
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