|
В Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду
|
Положить первую награду в копилку хозяев соревнований удалось воспитаннице спортклуба «МОТОР СИЧ» Виктории Кесарь. В командном соревновании Виктория выступала в паре с Александром Горшковозовым. С первых прыжков тандем поднялся на вторую строчку и сумел удержать эту позицию до конца, завоевав серебряные медали чемпионата Европы! Золото у пары из Франции, а бронзу завоевали россияне.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!